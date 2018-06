Pitti Uomo 94: le anticipazioni della linea Aeronautica Militare

Impegno, costanza, coraggio e passione, un insieme di straordinarie qualità che si ritrovano in questo brand che propone una collezione SS2019 suddivisa in tre linee (Urban, Official e AM-23). Tre anime per una collezione dallo stile inconfondibile. Urban, ripercorre la storia e la filosofia di Aeronautica Militare con uno sguardo al futuro. Pensata per tutti gli amanti del brand e per chi ha la passione per il volo, questa linea può essere indossata ogni giorno e propone modelli classici e intramontabili attualizzati nel fit e nei tessuti con una minuziosa cura dei dettagli. I capi sono proposti nei colori istituzionali dell’Aeronautica Militare: bianco e blu e in una palette full color

che spazia dal rosso al verde.

La linea official di Aeronautica Militare

Si tratta di una sintesi perfetta tra comfort, eleganza e tradizione questa linea lascia indelebili emozioni nel cuore di chi la indossa. Capi rielaborati e attualizzati grazie ad una palette cromatica nuova, dove tutti i fregi, i patch e le varie citazioni che si trovano sui capi fanno parte della storia presente e passata dell’Aeronautica Militare e rimandano agli ideali e ai valori che gli uomini e le donne impegnati nelle varie missioni nazionali e internazionali rappresentano e difendono. In questa collezione si è voluto rendere omaggio e celebrare il 18° Gruppo, reparto ultracentenario con sede a Trapani che opera 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, in difesa dello spazio aereo nazionale, e ad altri gloriosi Reparti che hanno fatto la storia.

La linea AM-23 di Aeronautica Militare

La linea AM-23 racconta storie che rispecchiano il DNA del brand, ma vuole andare oltre, intraprendere nuove sfide e conquistare per il valore emozionale dei capi. Rivisita e attualizza alcuni dei pezzi più significativi e fonde l’heritage con finiture e lavorazioni moderne che permettono di ottenere, attraverso lavaggi e finissaggi particolari, capi

unici. Caratterizzati da un’etichetta interna arancione, che ne certifica l’anima military, e da originali e ricercati dettagli, i capi della collezione AM-23 hanno una personalità forte e decisa e racchiudono in sé molte anime. Anime che si possono identificare nelle differenti micro capsule che caratterizzano la linea: indaco, camouflage, urban, etc. e

che rappresentano mondi a sé stanti, che si mixano fra loro in assoluta libertà per creare total look performanti e originali. Il nome AM-23 nasce dall’unione dell’abbreviazione internazionale di Aeronautica Militare, AM, e dall’anno di nascita dell’Arma il 1923.