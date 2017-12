Pitti Uomo 93 programma: Moleskine presenta la nuova collezione di borse (FOTO)

A gennaio Moleskine torna a Pitti Uomo, con uno stand nel Padiglione Centrale, per presentare le nuove collezioni che celebrano il nomadismo urbano. In un mondo in continua evoluzione, in cui i concetti di viaggio e individualità si intrecciano sempre più, Moleskine da sempre abbraccia e coltiva viaggi illuminanti che superano i confini tradizionali, aprendo la mente e stimolando la creatività e la produttività: elementi essenziali del nomadismo urbano contemporaneo. L’assortimento di borse, taccuini e oggetti in esposizione comprenderà la Collezione Classic creata da Giulio Iacchetti, la Collezione Nomad, una capsule collection Denim e la nuova Collezione Metro.

Le borse Moleskine sono molto più di semplici contenitori: l’intero ecosistema degli oggetti Moleskine viene creato per ispirare e favorire la creatività ed entrare in simbiosi con una vita nomade contemporanea. Le borse Metro si arricchiscono a ogni tappa del tuo viaggio personale, sia esso attraverso paesaggi metropolitani, in città e oltre.

Dinamica e pratica, la nuova collezione di borse Metro è stata realizzata per una vita urbana e moderna, come suggerisce il nome. Le linee pulite e semplici sono completate da zip rovesciate che donano alle borse un aspetto sofisticato, mentre la struttura realizzata con un innovativo tessuto tecnico – un robusto nylon impermeabile – le rende resistenti. Le borse Metro sono la scelta ideale per persone creative sempre in movimento, che utilizzano una postazione di lavoro mobile quanto un ufficio tradizionale. Dotate di manici leggerissimi ma resistenti, tracolle regolabili e quadrotti in tessuto reticolare imbottito sul retro, le borse Metro sono facili da portare e utilizzare. Ogni modello è inoltre dotato della famosa etichetta “in case of loss” per facilitare il ritrovamento in caso di perdita, di una comoda e pratica tasca esterna per tutti gli oggetti da tenere sotto mano, di una base in ecopelle per una maggiore protezione e di una targhetta catarifrangente con il logo del marchio che aggiunge un tocco di luce.

La linea comprende sette modelli: uno zaino, una messenger slim, una tote weekender, che può essere usata anche come uno zaino, una borsa verticale per i dispositivi mobili, una borsa reporter compatta, uno zaino ridotto e un capiente borsone da viaggio. Le borse, come il famoso taccuino classico, sono disponibili in un semplice, ma pratico e sofisticato nero, oltre che in blu, grigio chiaro e giallo acceso. Le borse Metro, dinamiche e tipicamente Moleskine, sono realizzate, come i taccuini, per conservare i tuoi pensieri e i tuoi progetti più preziosi, oltre a tutto ciò che serve per il tuo viaggio metropolitano: matrici di biglietti, taccuni, libri, laptop e molto altro ancora.