Pitti Uomo 93, al via l’edizione 2018: il lookbook Z Zegna per l’autunno inverno 2018

Ha preso il via oggi Pitti Uomo 93, l’edizione 2018 del salone dedicato alla moda maschile. Tra le tante proposte, vi proponiamo le immagini del lookbook della collezione Z Zegna per l’autunno inverno 2018. Anche per la prossima stagione invernale, Z Zegna prosegue il suo percorso di sviluppo di un guardaroba performance-driven, dove le caratteristiche sartoriali e tecniche si fondono in uno stile multifunzionale per un uomo che ama gli spazi all’aria aperta.

Verde bosco, crocus, castagna, pino, giallo finferlo, ardesia e rosso bacca sono amplificati da texture tridimensionali e da elementi grafici tipici delle culture nord-europee. Le silhouette sono ampie, ma contenute, grazie a giacche arrotondate e a pantaloni affusolati. Bouclé, tweed, e check sono abbinati a tessuti imbottiti, maxi tasche compaiono sui pantaloni, sugli outerwear e sugli accessori staccabili.

Photo Credit: Ermenegildo Zegna Press Office – Collezione Z Zegna FW18