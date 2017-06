Pitti Uomo 92, mostra “Il filo rosso delle idee. Lanerossi 200 anni”: le immagini in anteprima

In occasione di Pitti Immagine Uomo 92, che si sta svolgendo a Firenze, è stata allestita la mostra dal titolo “Il filo rosso delle idee. Lanerossi 200 anni”. Voluta dal Gruppo Marzotto e Filivivi, l’esposizione celebra il bicentenario di Lanerossi, fondata da Francesco Rossi a Schio. Come si legge in una nota ufficiale, la mostra ha come scopo quello di “evidenziare la notevole qualità della comunicazione che Lanerossi ha utilizzato nella sua storia, avvalendosi di materiali pressoché sconosciuti al grande pubblico”.

Ecco allora in anteprima alcune delle opere che sarà possibile ammirare durante “Il filo rosso delle idee. Lanerossi 200 anni”, allestita sino al 16 giugno presso la Limonaia di Villa Vittoria e dal 28 al 30 giugno presso la Fortezza da Basso di Firenze.