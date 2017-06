Pitti Uomo 92, giugno 2017: preview della kermesse fiorentina [Foto]

Al via Pitti Uomo 92, la più importante piattaforma a livello internazionale tra quelle dedicate alle collezioni di abbigliamento e accessori uomo nonché al lancio dei nuovi progetti sulla moda maschile. In particolare, la kermesse si terrà dal 13 al 16 giugno 2017 alla Fortezza da Basso di Firenze. Come si legge sul sito web ufficiale, “L’edizione 92 di Pitti Uomo svela i territori di un salone-mondo in attenta trasformazione, pronto a captare le più attuali vibrazioni della moda e a trasformarle in progetti inediti, che guardano al futuro. Il salone presenta nuovi e più stimolanti tracciati nel suo percorso espositivo: un’accurata ridistribuzione degli spazi, un ampliamento delle sezioni che rappresentano gli stili più contemporanei e di ricerca del menswear oggi, e uno sviluppo delle aree proiettate al futuro del fashion.”

Ecco allora in anteprima le immagini delle collezioni e degli appuntamenti di Pitti Uomo 92…