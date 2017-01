Pitti Uomo 91: il meglio della prima giornata

Si è aperta a Firenze una delle manifestazioni più attese dell’anno tra quelle dedicate alla moda con particolare attenzione al settore uomo: stiamo parlando infatti di Pitti Uomo 2017, giunto quest’anno alla sua 91esima edizione.

Pitti Uomo 2017, oltre a rappresentare un punto d’incontro per gli amanti e/o appassionati di moda e i maggiori stilisti, è fondamentale nello stabilire i trend futuri ma anche di grandissima importanza per il settore della moda uomo nonchè per le industrie legate ad esso. Vi lasciamo allora ad alcune delle foto scattate durante la prima giornata della manifestazione…