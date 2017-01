Pitti Uomo 91 Firenze: programma, eventi, location, tutto quello che devi sapere

Pitti Uomo 91: è ai blocchi di partenza la kermesse fiorentina che nel 2017 punterà i riflettori sulle anticipazioni moda uomo per l’autunno inverno 2017-2018. La location sarà nella splendida Fortezza del Basso e sarà ancora la danza a farla da protagonista.

Gli eventi che impreziosiranno Firenze dal 10 al 13 gennaio 2017, in concomitanza con Pitti, saranno davvero tantissimi. Gli espositori selezionati saranno 1.220 espositori – di cui oltre il 50% sono piccoli marchi di ricerca. Secondo le stime saranno circa 25.000 i compratori, tutti legati al mercato del lusso, in arrivo. Tedeschi, giapponesi e americani guideranno le fila dei clienti d’oro.

Gli eventi in calendario sono davvero tantissimi e prestigiosi, per questo sul sito ufficiale di Pitti Uomo 91 è possibile trovare una sezione dedicata alla tre giorni di gennaio in arrivo con un elenco che fornisce tutti gli appuntamenti in programma, con tanto di ospiti, orari e location. Attesissimo il debutto della nuova collezione di Tommy Hilfiger che verrà impreziosita da un’istallazione dedicata all’innovazione e alla tecnologia digitale.

Ed è proprio l’innovazione, la ricerca di spazi oltre le convenzioni e le contaminazioni, che Pitti accoglie e celebra modificando anche il proprio assetto e aprendosi a diverse modalità di interazione e presentazione dei prodotti. Sarà un processo di reciproca ispirazione, oltre la moda, verso l’arte.