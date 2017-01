Pitti Uomo 91 Firenze inaugura una sezione beauty dedicata alla cosmesi maschile

A Pitti Uomo 91, kermesse partita ieri a Firenze e dedicata alle anticipazioni moda uomo per l’autunno inverno 2017-2018, ha debuttato una sezione dedicata all’eccellenza della cosmesi maschile.

Il legame tra Pitti Immagine e il mondo della bellezza, soprattutto se si parla di profumeria artistica non è di certo nuovo. Con Pitti Fragranze, infatti, sono anni che i migliori profumieri al mondo fanno tappa a Firenze richiamando a se appassionati e addetti ai lavori provenienti da ogni parte del globo.

Con il debutto a Pitti Uomo 91, ecco che HI Beauty lega idealmente due delle manifestazioni di punta di Pitti Immagine, Pitti Uomo e Pitti Fragranze per l’appunto.

All’interno del Padiglione Centrale della Fortezza da Basso, HI Beauty proporrà un’esclusiva selezione di maison e marchi internazionali di profumi di lusso per la persona e l’ambiente, senza dimenticare uno spazio dedicato ai cosmetici per uomo, prodotti body care e grooming maschile.

Se a creare il setting di Pitti Uomo 91, il cui tema dell’edizione di gennaio 2017 è “Pitti dance off” declinando la voglia di sportswear del mercato nell’esperienza emotiva della danza, ci ha pensato Oliviero Baldini, ecco che a curare nello specifico l’allestimento della nuova sezione HI Beauty è stato lo studio Storage Associati.

“Abbiamo deciso di ottimizzare la competenza sviluppata con Pitti Fragranze per dare un’ulteriore opportunità di visibilità ad alcuni brand che già espongono al nostro salone dedicato al mondo dei profumi, – ha spiegato a Agostino Poletto, Vice Direttore Generale di Pitti Immagine, presentato il progetto HI Beauty alla vigilia del debutto. – Riteniamo infatti che fragranze e cura della persona rientrino di diritto e completino il concetto di lifestyle espresso da Pitti Uomo”.

Tra i marchi beauty presenti a questa prima edizione di HI Beauty @ Pitti Uomo 91 troviamo nomi come Chabaud Maison de Parfum, Essenzialmente Laura, Fueguia 1833, Maison Bereto – Fragranze in Arte, Miller et Bertaux, Morph Parfum e RPL Parfums.