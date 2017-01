Pitti Uomo 91: a Palazzo Pitti la mostra “Fashion in Florence through the lens of Archivio Foto Locchi”

Quale momento migliore del Pitti Immagine per aprire una mostra dedicata alla moda a Firenze? E’ infatti in occasione di Pitti Uomo 91 che si è aperta, a Palazzo Pitti, la mostra “Fashion in Florence through the lens of Archivio Foto Locchi”.

Allestita sino al 5 marzo 2017 e aperta nel giorno in cui si è inaugurato Pitti Uomo 91, la mostra “Fashion in Florence through the lens of Archivio Foto Locchi” racconta – attraverso 100 scatti – l’evoluzione della moda a Firenze nonchè la storia del mondo della moda italiana, così come la conosciamo oggi. Negli spazi di Palazzo Pitti, quindi, i visitatori avranno modo di ammirare una preziosa selezione di scatti scelti tra gli oltre 5 milioni dell’Archivio Foto Locchi: fine ultimo dell’esposizione è quello di sottolineare e valorizzare il legame tra il capoluogo toscano e il mondo della moda “Made in Italy”.

Con un percorso espositivo suddiviso in tre sezioni, la mostra “Fashion in Florence through the lens of Archivio Foto Locchi” racconterà delle prime botteghe artigiane, le stesse che hanno dato i natali ad alcune delle più celebri maison fiorentine della moda. La seconda sezione è invece dedicata alla moda a Firenze con un particolare focus su Giovanni Battista Giorgini: infine, a chiudere la mostra è una sezione dedicata alle principali case di moda fiorentine nonchè ai personaggi famosi in tutto il mondo come rappresentanti del “Made in Italy”. Tra questi anche Pucci, Ferragamo e Gucci. Per info sulla mostra www.fotolocchi.it.

Foto: 1955_1929

27 Gennaio 1955

Abiti da cocktail in passerella alla Sala Bianca

Cocktail dresses at a Sala Bianca show

Foto Locchi /©Archivio Foto Locchi