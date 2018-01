Pitti Uomo 2018, la 93esima edizione volge al termine: le immagini dello stand Aeronautica Militare

Sta per volgere al termine la 93esima edizione di Pitti Immagine Uomo, la kermesse dedicata alla moda maschile attualmente in corso a Firenze. Prima di iniziare con le anticipazioni di Pitti Immagine Bimbo, vi lasciamo ancora ad alcune immagini scattate durante l’evento presso lo stand Aeronautica Militare, tra i più celebri brand della moda maschile.

In particolare, il brand ha presentato a Pitti Uomo 93 la collezione autunno inverno 2018 che, affascinante e versatile, è evocativa di un determinato stile di vita e in grado di suscitare emozioni. Pensata per un uomo coraggioso che non segue le mode ma ha il carisma di dettarle, la collezione FW si articola in 3 linee: Official, Urban e Action ognuna con un carattere proprio e definito, ma che possono essere mixate fra loro alla ricerca dell’outfit perfetto.