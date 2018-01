Pitti Uomo 2018: il foto-racconto della giornata di ieri

Si chiude oggi Pitti Uomo 2018, 93esima edizione del salone fiorentino dedicato alla moda maschile. Come tradizione, la kermesse ha visto la partecipazione di noti ma anche esordienti brand specializzati nella moda maschile, tutti pronti a presentare la collezione autunno-inverno 2018. Tanti i vip che si sono avvicendati a Pitti Uomo 93, alcuni per presentare le proprie collaborazioni altri come ospiti. Vi lasciamo quindi alle immagini scattate durante la giornata di ieri…