Pitti Uomo 2018: date, info e anticipazioni della 93esima edizione

Sarà dal 9 al 12 gennaio 2018 l’appuntamento con Pitti Uomo 93, la piattaforma internazionale di riferimento per le collezioni di moda maschile e per il lancio di progetti lifestyle a dimensione globale. Pitti 93 si conferma quindi essere un salone mondo capace di riflettere i movimenti più attuali della moda in progetti di ampio respiro: in particolare, quest’edizione proporrà un focus speciale sul fenomeno dell’athleisure e un potenziamento delle sezioni che esprimono gli stili più contemporanei e di ricerca del menswear oggi, nonché delle aree fashion-forward.

A Pitti 2018 andranno quindi in scena le nuove generazioni di artigiani da tutto il mondo, il design cutting-edge e i marchi dell’underground di alta gamma. E ancora le collezioni agender e le proposte più all’avanguardia, accanto ai talenti internazionali da scoprire. Al cuore, come sempre, l’eccellenza delle aziende del nuovo classico e i brand che esaltano la modernità dello

sportswear. Tanti anche gli eventi esclusivi presentati a Pitti Uomo 93. Tra questi ricordiamo:

L'inaugurazione a Firenze del Gucci Garden in Piazza della Signoria – Il 9 gennaio, Firenze ospiterà l'apertura del Gucci Garden, all'interno dello storico Palazzo della Mercanzia in Piazza della Signoria;

Il magazine 032c presenta la sua prima collezione di abbigliamento e lancia il suo "What we believe" – Magazine simbolo di una generazione non condizionata da sistemi e strutture, 032c presenterà la sua prima collezione completa di abbigliamento a Pitti Uomo;

Les Benjamins presenta la collezione A/I 2018-19 a Firenze – Les Benjamins, marchio di streetwear contemporaneo basato a Istanbul, ha scelto Firenze per presentare la nuova collezione maschile A/I 2018-19, "The ancient skyscrapers at night", con un evento-performance al Teatro Niccolini.

