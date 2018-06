Pitti Uomo 2018: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Frabrizio Corona e Silvia Provvedi ed altri vip (FOTO)

Pitti Uomo 2018 continua la parata di star. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ospiti del brand Markup per la collezione A/I 18 durante Pitti uomo 94, tutti i flash dei fotografi erano per loro. La sorella di Belén ha partecipato alla presentazione di una borsa, abbinata all’hashtag #rompiamoilsilenzio. Il ricavato della vendita andrà interamente ai centri anti-violenza. Sono oltre 24mila le donne che in Italia si rivolgono ogni anno ai centri anti-violenza dell’associazione Dire – Donne In Rete contro la violenza. “Non si deve avere paura, noi donne – ha detto Cecilia Rodriguez – dobbiamo denunciare anche se non è semplice”. La Carrie porterà la borsa dal costo di 220 euro nei suoi 470 negozi italiani ed in 7 paesi stranieri.

La parata di vip al Pitti Uomo 2018 non è finita qui: Fabrizio Corona con Silvia Provvedi, Francesca Cipriani, la coppia di Uomini e Donne Mariano Catanzaro con Valentina Pivati, la coppia nata al Grande Fratello Nip Matteo Gentili e Alessia Prete e la corteggiatrice Marta Pasqualato, tutti ospiti del brand BOYLONDON per la collezione A/I 18. Ecco le foto: