Pitti Uomo 2018, c’è anche Andrea Iannone: la moda si fa evasione!

Pitti Uomo 2018: Andrea Iannone ospite dello stand Comme des Fuckdown per la collezione Autunno-Inverno 2018. La manifestazione dedicata alla moda maschile giunge quest’anno alla sua 94esima edizione. Tra gli ospiti anche il pilota di Moto GP Andrea Iannone, che ha risposto ai gossip sulla sua storia (travagliata e fatta di tanti alti e bassi) con Belén Rodriguez.

Per volontà della showgirl argentina, infatti, da diverse settimane la coppia sarebbe ‘in pausa’ di riflessione. I motivi? Solo ipotizzati. Secondo i rumors che circolano da giorni Belén troppo presa dal lavoro gli avrebbe chiesto di mettere in stand by la loro relazione sentimentale. Iannone, molto paziente, avrebbe suo malgrado acconsentito a questa richiesta. E oggi i riflettori erano tutti per lui, diventato a tutti gli effetti protagonista della cronaca rosa nostrana.

La Fortezza da Basso, roccaforte della moda maschile italiana da anni e presidiata da Pitti Uomo, che ospita quest’anno 1240 espositori provenienti da tutto il mondo nelle varie sezioni della kermesse, è in questi giorni un pullulare di volti noti dello showbiz, foriera di tendenze, stili, mood. Una ventata di freschezza e leggerezza, una moda che attinge al mondo dello sport, quella di Pitti Uomo 2018. Una moda d’evasione. Non può dirsi un caso, dunque, che tra gli ospiti più attesi e fotografati della prima giornata siano stati il motociclista Andrea Iannone, ospite nello stand di Comme des Fuckdown, e il collega Danilo Petrucci, da Petrol Industries. Il fidanzato di Belén ha parlato della sua vita sentimentale con la bella argentina: “Sono sempre molto tranquillo. Non ho mai parlato della mia vita privata, sono sempre stato molto riservato, e continuerò ad esserlo. Va bene che se ne parli, è inevitabile quando una storia coinvolge due persone conosciute. Ma so dare il giusto peso alle voci”, ha dichiarato Iannone.

Per quanto riguarda l’abbigliamento ha detto solo che gli piace farsi “dare consigli su come vestirmi, la mattina quando mi sveglio ed esco di casa. Io e Belen facciamo shopping assieme, spesso, e mi piace condividere anche queste cose”. Non si tratterà dell’unica presenza ‘vip’ al Pitti Uomo, a Iannone seguiranno infatti quelle di Fabrizio Corona, Stefano De Martino e Marco Borriello, tutti ex fidanzati di Belén Rodriguez! Il gossip sarà certamente servito …