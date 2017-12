Pitti Uomo 2018: anteprime della nuova edizione in programma a gennaio

Come anticipato nel corso dei giorni scorsi, Pitti Uomo torna con la sua 93esima edizione. L’appuntamento è infatti dal 9 al 12 gennaio 2018 alla Fortezza da Basso, a Firenze: durante queste giornate il pubblico ma anche gli esperti del settore avranno modo di ammirare le collezioni moda e lifestyle uomo per l’AI 2019. In attesa di Pitti Uomo 93, vi sveliamo alcune anteprime…