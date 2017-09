Pitti Fragranze 2017: date, biglietti e info della nuova edizione

Al via a Firenze Pitti Fragranze 2017, la quindicesima edizione della fiera dedicata alla migliore profumeria artistica da tutto il mondo. Tema di quest’anno sarà la sostenibilità, tema che verrà discusso e approfondito anche grazie alla partecipazione speciale di un guest d’eccezione come il guru dell’innovazione Fabrice Leclerc. Ma a quando l’appuntamento con Pitti Fragranze n.15? Ecco date, info sui biglietti e notizie utili per partecipare alla manifestazione fieristica del settore profumiero.

E’ dall’8 al 10 settembre 2017 l’appuntamento con Pitti Fragranze 2017, la fiera che – allestita alla Stazione Leopolda di Firenze – ha come grande protagonista la migliore profumeria artistica proveniente da ogni parte del globo. Il tema portato avanti da Fragranze n.15 sarà però, in particolare, quello di un nuovo modello di business del settore all’insegna della sostenibilità, tema ancora poco conosciuto nell’ambito della profumeria e della cosmesi ma che cela grandi ed importanti prospettive per il futuro. L’argomento verrà quindi discusso e approfondito mediante eventi speciali organizzati per l’occasione.

In particolare, a parlare di sostenibilità nel settore profumiero a Pitti Fragranze n.15 sarà Fabrice Leclerc, imprenditore e docente universitario alla Bocconi di Milano che vanta collaborazioni con l’ethical fashion team delle Nazioni Unite e con società come Google, Nespresso, L’Oréal e Alessi: il guru farà il punto sulle nuove frontiere della sostenibilità nella cultura olfattiva, parlando non solo di valorizzazione, qualità della produzione e dello stile di vita, ma anche di uno smart & conscious business dalla visione olistica.

Pitti Fragranze 2017 sarà visitabile nei seguenti orari:

Orari mostra:

08-10 Settembre 2017

tutti i giorni 10:00 – 18:00;

Orari registrazione:

tutti i giorni 10:00 – 18:00.

Per prendere parte Fragranze n.15 è necessario registrarsi per ottenere la Card valida per tutta la durata della manifestazione: maggiori info sulla pagina web dedicata.