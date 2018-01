Pitti Bimbo 2018, date e anteprime: al via l’86esima edizione

Dopo Pitti Immagine Uomo, Firenze è pronta a diventare la capitale italiana della moda dedicata ai più piccoli. In particolare, l’appuntamento con Pitti Bimbo 2018 è dal 18 al 20 gennaio: la kermesse vedrà la partecipazione dei più importanti brand nazionali e internazionali del fashion declinato per i più piccoli. Ma non solo: non mancheranno nemmeno gli stand dedicati agli accessori per bambini e per bebè.

Vi lasciamo quindi alle prime anteprime di Pitti Immagine Bimbo 2018, che raggiunge quest’anno la sua 86esima edizione…