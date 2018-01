Pitti Bimbo 2018, anteprime: la collezione Primavera Estate 2018 di Desigual Kid

Non solo Pitti Uomo 93: Firenze si prepara infatti ad ospitare, dal 18 al 20 gennaio, anche la nuova edizione di Pitti Bimbo dove sfileranno le collezioni dedicata alla moda per i più piccoli per le prossime stagioni. Tra queste anche Desigual Kid che propone capi pensati per i bambini che cercano di essere differenti, anche senza saperlo.

Tutti i capi della collezione SS18 sono pensati per essere comodi ed estremamente confortevoli e hanno alla base il concetto di gioco e divertimento. Infine, per chi vuole distinguersi dagli altri, Desigual Kid propone soluzioni 3 in 1.