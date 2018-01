Pitti Bimbo 2018, al via le sfilate dell’86esima edizione: immagine e anteprime dei prossimi giorni

Dopo un ricchissimo Pitti Uomo, ha preso il via quest’oggi Pitti Bimbo 2018. Giunto alla sua 86esima edizione, il salone dedicato alla moda per i più piccoli presenterà – ancora sino al prossimo 20 gennaio – le collezioni dei principali brand di moda pensata per i più piccoli. In particolare, sulle passerelle fiorentine sfileranno le collezioni autunno inverno 2018. Tra le novità di oggi c’è sicuramente Desigual Kids che ha presentato una collezione coloratissima e unica nel suo genere.

Le novità non finiscono però qui: a Pitti Bimbo 86 anche Barbie e Hot-Wheels nonchèé la collezione FW18/19 di Filobio, dedicata alle stelle.