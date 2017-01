Pistoia Capitale della Cultura 2017: un raggio laser annuncia un anno di eventi

E’ stato aperto ufficialmente l’anno di Pistoia Capitale della Cultura 2017, periodo durante il quale la città toscana si impegnerà a diffondere la cultura nazionale e locale attraverso eventi ed appuntamenti organizzati in città e nei principali poli espositivi.

Pistoia è ufficialmente Capitale della Cultura 2017: lo scattare del nuovo anno, infatti, ha fatto sì che Mantova – Capitale della Cultura 2016 – passasse il testimone alla città toscana. E’ proprio nella serata del primo giorno dell’anno, quindi, che a Pistoia si è acceso un fascio di luce laser che si riaccenderà periodicamente a segnalare alcuni dei più grandi eventi in programma. In particolare, il raggio laser collegherà – per ora dalle 18 alle 24 dell’8 gennaio 2017 – il Centro di arti visive contemporanee alla Fattoria di Celle, sede della collezione di arte ambientale di Giuliano Gori. Realizzato dal Comune di Pistoia e dall’Associazione teatrale pistoiese, il fascio sarà ben visibile all’interno di tutto il territorio comunale ma anche dalle zone collinari che circondano la città.

Il programma di Pistoia Capitale della Cultura 2017 sarà ovviamente l’occasione di ammirare alcune delle bellezze artistiche principali della città: tra queste ricordiamo l’ospedale del Ceppo con il Fregio Robbiano, opera del Cinquecento recentemente restaurata. Non mancheranno però nemmeno i grandi eventi: tra questi ricordiamo il Festival del Giallo che si terrà a febbraio ma anche Human Libraries ad ottobre o il Forum del Libro di novembre. Infine ricordiamo che per tutto il 2017 in città verranno organizzate fiere dedicate all’antiquariato e all’enogastronomia ma anche momenti di approfondimento in diversi ambiti, dall’architettura alla sociologia.

Foto: Chiesa di San Giovanni Fuorcivitas/Materiale stampa del Comune di Pistoia