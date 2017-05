Pippa Middleton matrimonio: l’abito da sposa di Giles Deacon incanta (foto)

Il giorno del matrimonio di Pippa Middleton con il suo finanziere è finalmente arrivato. Dopo parecchie supposizioni circa costi , invitati, menu e dress code arrivano le prime conferme. Il nome più quotato per realizzare il vestito di Pippa era quello del designer Giles Deacon, ora è arrivata la conferma – anche grazie a un’intervista rilasciata in merito dallo stilista al Telegraph – dove l’abito viene ufficialmente descritto: “L’abito è ricamato con perle su organza e ha una sottogonna di tulle per dare più movimento. Il pizzo è stato applicato a mano per dare l’impressione che non ci siano cuciture“.

Un abito apprezzatissimo che è riuscito a fondere tradizione e modernità: scollatura a cuore sulla schiena, collo alto, impreziosito da pizzi e ricami rigorosamente a mano. Lunghezza tradizionale per la gonna, ai piedi un tocco di azzardo con delle decolletés Manolo Blahnik. A completamento del look il lunghissimo velo con perle ricamate posto sopra un delicato chignon abbellito da una preziosa coroncina firmata Robinson Pelham.

La Duchessa di Cambridge, invece, ha scelto un abito rosa cipria con cappellino coordinato; premurosa prima dell’entrata della sorella in chiesa la sorella Kate è stata immortalata nell’atto di sistemarle lo strascico. Pippa ha scelto di non azzardare eccessivamente e ha fatto centro.