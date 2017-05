Pippa Middleton matrimonio: il capriccio da 100mila sterline per non essere da meno rispetto a Kate

Pippa Middleton nelle prossime ore convolerà a nozze con il suo rampollo , James Matthews, ed è sempre più chiaro che non ha alcuna intenzione di essere da meno rispetto alle nozze reali della sorella Kate Middleton. La scelta della location e lo stile del matrimonio sarà rigorosamente country chic, tipico della campagna inglese che richiama alle residenze di campagna dell’aristocrazia.

Kate, sorella maggiore, non potrà fare da damigella per questioni di etichetta ma, in compenso, i nipoti George e Charlotte avranno un ruolo da veri protagonisti, così si vocifera. Pippa per il suo ricevimento di nozze ha preteso il suo castello, seppure temporaneo, ovvero un gazebo di cristallo – fatto arrivare appositamente dal Belgio, dove la tradizione dei mastri cristallieri è impareggiabile – atto a ospitare i circa 300 invitati. La struttura è costata 100 mila sterline (circa 120 mila euro) ed è stata conservata finora nella tenuta dei genitori di Pippa e Kate, Michael e Carole Middleton, a Bucklebury.

Secondo The Bridebook, un popolare sito di organizzazione di matrimoni britannico, il matrimonio potrebbe costare intorno alle 250/300mila sterline. Una cifra da capogiro, ma un’inezia rispetto al costo del matrimonio di Will e Kate che sarebbe costato, secondo diverse fonti accreditate, fra i 20 e i 50 milioni di sterline.