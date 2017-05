Pippa Middleton matrimonio: ecco quanto costeranno le nozze

I giornali inglesi sono scatenati, il matrimonio dell’anno – che avverrà domani – di Pippa Middleton – sorella della blasonata Kate – sta generando una serie di previsioni in merito al costo della cerimonia. A fare i conti in tasca a Pippa ci si è messo The Mirror che, pescando dalle sue fonti, è riuscito ad approssimare la cifra che verrà sborsata.

Come già vi abbiamo anticipato a pesare sul budget significativamente c’è il gazebo in cristallo da 100mila sterline fatto arrivare apposta dal Belgio per ospitare gli invitati immersi nella campagna inglese.

Per la Location si parla di 65,000 sterline, come sappiamo per Pippa e famiglia è fondamentale che il luogo incarni perfettamente lo spirito aristocratico della campagna britannica. Il Catering dovrebbe aggirarsi intorno alle 70,000 sterline per 300 invitati circa, questo dimostra quanto la famiglia intenda trattare con cura i suoi ospiti. Grande incognita è il vestito da sposa, ma si vocifera che il brand favorito sia Giles Deacon, in quel caso è noto che i suoi abiti si aggirino intorno alle 10,000 sterline. I Drinks – certo è che scorrerà champagne a fiumi – secondo le fonti del Mirror costeranno 17,720 sterline. Gli anelli nuziali, secondo svariate fonti, saranno di Cartier e dovrebbero rappresentare un costo di 19,900 sterline.

Impegnativo anche l’addobbo floreale, che si aggirerà intorno alle 16,000 sterline. Per il fotografo spenderanno circa 3,500 sterline, mentre per i video è previsto l’esborso di 4,000 sterline. La torta costerà 2,600 sterline, l’intrattenimento musicale 6,750 sterline, gli abiti delle damigelle – ovviamente a carico degli sposi – 2,250 sterline. Non si possono dimenticare nemmeno gli outfit per paggetti e paggette stimati intorno alle 1,698 sterline. Sotto la voce altre decorazioni compare la spesa di 6,000 sterline, trucco e parrucco 1,700 sterline, altri abiti (sposo compreso) 6,050 sterline, velo 2000 sterline, intrattenimento 1,500 sterline. Spese extra di lusso 4000 sterline.