Pippa Middleton in luna di miele in Polinesia: escono le prime immagini rubate

Il settimanale Chi pubblica, in esclusiva mondiale, le fotografie della luna di miele di Pippa Middleton, sorella di Kate e cognata del principe William d’Inghilterra, con il marito James Matthews. La coppia ha scelto un paradiso terrestre, il Brando Hotel sull’atollo di Tetiaroa, un angolo di paradiso nella Polinesia francese. La residenza fu comprata da Marlon Brando dopo le riprese del film “Gli ammutinati del Bounty” e ora è stata trasformata in un resort da 3mila sterline a notte, lo stesso dove gli Obama si sono regalati la loro vacanza post-presidenziale a marzo.

Nelle immagini pubblicate in esclusiva mondiale dal settimanale diretto da Alfonso Signorini possiamo ammirare la coppia in tutta la sua bellezza: Pippa ha un fisico tonico e asciutto, ma che conserva il celebre “lato b” (che tanto scalpore fece sei anni fa alle nozze della sorella Kate) ma la sorpresa è il marito che nelle foto del matrimonio appare un compassato lord e invece, tolti gli abiti da cerimonia, mette in mostra un fisico scolpito. Merito anche dello sport che li vediamo praticare nel servizio di Chi, lo stand up paddle, una variante del surf in cui si sta in piedi su una tavola simile al surf ma più grande, utilizzando una pagaia apposita per muoversi.

Non sono mancati momenti di intimità, con un bagno molto caldo, e una romantica passeggiata sulla spiaggia dove Pippa indossa un bikini bianco da Bond girl.