Pippa Middleton: dopo il matrimonio la luna di miele da sogno e di lusso

Dopo aver fatto sognare il mondo con il suo matrimonio Pippa Middleton non ha nessuna intenzione di essere da meno con il viaggio di nozze. La neo sposa è partita con il suo finanziere per un luogo da sogno nel Pacifico. Lei e James hanno scelto una location particolarmente esclusiva con una storia vip… l’incontaminata isola di Tetiaroa, nella Polinesia francese.

Questo atollo è talmente bello che Marlon Brando, negli anni ’60, se ne innamorò talmente intensamente da comprarlo per renderla il suo rifugio dal mondo. Alla morte dell’attore l’isola è stata venduta e adesso sulla sua superficie sorge un resort extralusso. Strano non si sia optato per i Caraibi, a St Bart la famiglia del neo sposo possiede infatti un resort. Dopo il soggiorno tropicale la coppia proseguirà la luna di miele nelle Highlands scozzesi, dove il finanziere ha una casa di campagna.

Prima di rivedere la coppia in pubblico ci sarà quindi da attendere parecchio tempo, del resto con queste alternative sarebbe impossibile avere fretta di rientrare nella city.