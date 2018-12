Pinko offerte di lavoro: posizioni aperte in Italia

Pinko, celebre marchio di abbigliamento e accessori, continua a crescere. La nota azienda sta selezionando diverse figure professionali da inserire nell’organico dei propri negozi, in particolare nella sede storica di Fidenza. Periodicamente, il Gruppo offre importanti opportunità di lavoro nel Belpaese. Tra i profili richiesti più spesso gli Addetti alle vendite, da inserire nei negozi del marchio, ma anche altre figure. Le assunzioni Pinko sono rivolte, generalmente, anche a ragazzi e ragazze da inserire in stage. Nata nel 1986 a Fidenza (provincia di Parma), all’inizio Pinko ha puntato alla creazione di moda giovanile. Il target è stato ampliato soltanto in seguito, a metà degli Anni ’90. Agli inizi del 2000 Pinko ha conquistato poi il mercato estero, aprendo nuove filiali. Attualmente la società conta 150 negozi monomarca nel mondo, 8 outlet store in Italia e oltre 1400 clienti multibrand.

Vediamo ora quali sono le figure professionali ora ricercate:

Financial Controller (Fidenza)

Corporate Legal & DPO Assistant (Fidenza)

Tecnico Produzione Accessori e Calzature (Fidenza)

Digital CRM Graphic Designer (Fidenza)

Graphic Designer (Fidenza)

Le offerte di lavoro Pinko vengono rese note sulla piattaforma riservata al recruiting del Gruppo. Attraverso quest’ultima è possibile vedere le posizioni aperte e rispondere online agli annunci di interesse. Per accedere è necessario creare un account sul portale web. La registrazione è assolutamente gratuita, basta compilare il modulo telematico o utilizzare il propri account LinkedIn se registrato al noto social network professionale, per ottenere le credenziali di accesso necessarie per il login e candidarsi. Gli interessati alle future assunzioni e alle offerte di lavoro attive non devono fare altro che visitare la pagina dedicata alle del Gruppo, alla sezione “Lavora con noi”. Da qui è possibile prendere visione delle ricerche in corso e candidarsi online, inviando il cv tramite l’apposito form.