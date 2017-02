Pietre preziose e segni zodiacali: a ognuno la propria, ecco quale ti corrisponde

Ogni segno zodiacale avrebbe una pietra preziosa che gli corrisponde secondo i principi della cristalloterapia. Scopriamo dunque quali sono le corrispondenze partendo dall’audace Ariete, la cui natura coraggiosa, leale e temeraria spesso manca di lungimiranza e coerenza a lungo termine. Per questo la pietra consigliata è il diaspro, utile all’equilibrio. Veniamo al Toro, fumantino ma generoso, amante dei piaceri terreni ma di natura fedele e abitudinaria: la giada gli conferisce un tocco di audacia che lo aiuta a cogliere le occasioni della vita. Gemelli, si tratta di un segno logico, versatile, acuto e rapido nell’adattamento, perfetto per loro è l’agata, che regala serenità e ottimismo. Per il segno del Cancro, di natura pacifica, introversa, sognatori e e legati al passato la perla è la soluzione ideale in quanto aiuta ad accantonare le malinconie.

L’indomito Leone non potrebbe non essere vanitoso ed egocentrico, capace però di legami profondamente forti e di grande generosità trova la sua naturale completezza nell’occhio di tigre che aiuta a mantenere i rapporti sociali e ad eccellere. La Vergine è meticolosa, altruista, cerebrale, complessa e ipercritica; il quarzo rosa la aiuterà a essere spontanea e meno timorosa di abbandonarsi agli impulsi. La Bilancia è il segno della diplomazia e del fascino, raramente fuori posto o fuori contesto ogni tanto rischia di essere fagocitata dalla sua stessa maschera, per questo l’amazzonite si sposa perfettamente con la sua natura, fortificando il suo fascino naturale. Magnetico, intelligente e intuitivo: lo Scorpione ha un potere intrigante ed effimero, la tormalina aiuta a superare le tempeste emotive in cui spesso si ritrova.

Sagittario, segno infuocato di allegria, dinamismo e sportività soffre la mutevolezza dei rapporti; per questo è consigliabile l’ametista, che aiuta la stabilità e calma gli spiriti mutevoli. Il saggio Capricorno – affidabile, lavoratore e pragmatico – tende a chiudersi nella propria cerchia fidata di conoscenze. Per questo può venirgli in aiuto la “pietra del sangue” ovvero l’ematite, capace di risvegliare i sensi. Acquario segno creativo, intuitivo e fantasioso che spesso manca di praticità e determinazione nel perseguire i propri desideri può trovare aiuto nell’acquamarina che aiuta nella perseveranza. I Pesci hanno la facoltà di intessere rapporti profondi grazie alle loro facoltà di essere comprensivi e fedeli; adatto a loro è il corallo che aiuta a trovare sicurezza e rinfrancare lo spirito dopo le delusioni.