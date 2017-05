Pier Silvio Berlusconi: compleanno di lusso con famiglia a Portofino (foto)

Compleanno a Portofino per Pier Silvio Berlusconi, con tutti i suoi affetti vicino, a partire da papà Silvio

Un compleanno in perfetto stile esclusivo per Pier Silvio Berlusconi che celebra i suoi 48 anni in compagnia della famiglia con una cena nella sua amata Portofino. Frequentata spesso insieme alla compagna Silvia Toffanin, infatti, la perla ligure si conferma una delle mete predilette per il vice presidente di Mediaset.

Il settimanale Chi pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 10 maggio, le immagini della festa. Insieme alla compagna Silvia Toffanin c’è anche il figlio Lorenzo, la sorella Marina e il cognato Maurizio Vanadia. Il regalo più gradito, però Pier Silvio Berlusconi lo ha ricevuto dal padre, Silvio Berlusconi, al suo arrivo al ristorante. L’ex premier, infatti, che aveva detto di non poter partecipare alla cena per altri impegni, si è fatto invece trovare al ristorante, seduto al tavolo del festeggiato, ma nascosto dietro un giornale. Dopo l’iniziale sorpresa il vicepresidente Mediaset ha festeggiato con i suoi affetti più cari e ha poi posato per una foto ricordo con tutta la famiglia all’uscita del ristorante.