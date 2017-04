Piante lievitanti: la nuova frontiera del design, oggetti che fluttuano nell’aria

La settimana del design si è appena conclusa ma qualcosa di ben più rivoluzionario è stato presentato precedentemente. Si tratta di piante lievitanti, vasetti che fluttuano nell’aria al posto che stare poggiati sulle vostre mensole. Una trovata visionaria nata dall’idea dello scienziato Simon Morris.

Come funziona questo sistema? Lyfe, questo è il suo nome, è costituito da una fioriera sospesa su una base di rovere che viene alimentata da forte magnetismo. Si genera quindi un campo di forza invisibile grazie al quale le piante di casa sono in grado di librarsi nell’aria e, nel contempo, girare lentamente su se stesse in modo che la luce solare colpisca tutti i loro lati.

Prima delle piante volanti era stato il turno della lampada Flyte, anch’essa lievitante, senza batterie, costituita da un materiale infrangibile e funzionante con dei led a bassissimo consumo energetico che garantiscono luce per oltre 50,000 ore. Il design è svedese: linee basiche, colori naturali e lignei, grande pulizia estetica. Il prezzo di una piantina che vola in casa vostra? Tutto sommato accessibile: 250 dollari per assicurarvi il futuro.