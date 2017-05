Piano City Milano 2017: programma, eventi, ospiti, date e info sul festival cittadino

Torna Piano City Milano con l’edizione 2017. Quali sono gli obiettivi di questa edizione? “La sfida di Piano City Milano 2017 è quella di assomigliare ancor di più alla città che ci ospita, tenere il suo stesso tempo, reinventarci insieme a lei attraverso nuove idee e nuove proposte. Così come Milano, Piano City vuole essere un festival aperto, partecipativo e coinvolgente, un’occasione di incontro per tutti. Non solo: per la prima volta i nostri pianisti arriveranno anche fuori porta, con concerti in provincia e regione, oltre i confini geografici e sempre al centro dello spirito del festival.”

Il festival si terrà il 19, 20 e 21 maggio 2017 presso la città di Milano e, come spiegato, anche nei comuni limitrofi. Il programma di questa tre giorni di musica ed eventi correlati è ricchissimo e variegato, consultalo integralmente qui. Il bouquet degli ospiti è prestigioso e molto ricco: Chilly Gonzales, Michael Nyman – fra i più celebrati compositori contemporanei – Michele Campanella e Nicolas Horvath che celebrerà gli ottant’anni di Philip Glass eseguendone tutta la produzione pianistica in una maratona di undici ore. Non mancheranno neppure tributi a musicisti capitali della storia quali Beatles e Bowie.

Non vi resta che buttarvi nella città che vi regalerà scorci nuovi improvvisamente poetici grazie alle note del pianoforte.