Piaggio Gita e Kilo: i rivoluzionari portapacchi intelligenti che seguono il padrone

Quando le ultime tecnologie incontrano la vita di tutti i giorni nascono oggetti come Piaggio Gita e Piaggio Kilo, due portapacchi intelligenti ed autonomi pensati per alleggerire la vita quotidiana degli utilizzatori. Gita e Kilo, primo grande progetto di Piaggio Fast Forward, sono due veri compagni di viaggio utilizzabili per innumerevoli scopi ma soprattutto per rendere più facili gli spostamenti.

Nonostante spesso si pensi al Gruppo Piaggio principalmente per la loro celebre “Vespa”, da oggi in poi bisognerà ricredersi. Il noto produttore di veicoli a due ruote si è ora lanciato nel mondo della mobilità innovativa fondando PFF – Piaggio Fast Forward, una compagnia americana che lavora nel campo della mobilità del futuro grazie ad un avanzato centro di ricerca americano. E’ proprio da PFF che sono nati Piaggio Gita e Piaggio Kilo, due portapacchi autonomi e intelligenti capaci di seguire e aiutare gli utilizzatori negli spostamenti quotidiani.

In particolare, Piaggio Gita è un veicolo autonomo capace di trasportare sino a 18 chilogrammi di peso ma anche di comunicare con il proprio “padrone”: forma sferica e design pulito caratterizzano il design di questo oggetto che può raggiungere i 35 km/h e muoversi indipendentemente all’interno di un ambiente mappato. Piaggio Kilo è invece il fratello maggiore e può trasportare sino a 100 chilogrammi di peso: a differenza del Piaggio Gita, questo secondo portapacchi è dotato di tre ruote che lo rendono particolarmente stabile.

“Comprendere profondamente le persone, le loro abitudini per soddisfare le loro esigenze: questo il percorso che ci ha portato a creare Gita. Un merging perfetto tra robotica, ingegneria meccanica e design” ha commentato Michele Colannino, Presidente di PFF.