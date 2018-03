Photofestival Milano 2018: al via la 13esima edizione

Photofestival, la grande kermesse annuale dedicata alla fotografia d’autore promossa da AIF – Associazione Italiana Foto & Digital Imaging, si prepara a tornare a Milano dal 24 Aprile al 30 Giugno 2018 con una proposta potenziata e diversificata che vede, accanto all’intensa programmazione di mostre, un calendario di eventi speciali.

La tredicesima edizione di Photofestival è dedicata a “Innovazione Conoscenza Storia”, tre elementi che caratterizzano la realtà e il futuro di Milano: la tensione verso il nuovo a qualsiasi livello, lo sforzo di approfondimento culturale e scientifico, ma anche il forte legame con l’eredità storica.

Saranno 165 le mostre fotografiche diffuse sul territorio metropolitano e per la prima volta anche in alcune città limitrofe, in un percorso articolato che coinvolgerà oltre 100 sedi espositive tra gallerie private, luoghi istituzionali, musei, biblioteche, librerie e nuovi spazi che si aprono alla fotografia. Come di consueto, un ruolo centrale sarà riservato ai “Palazzi della Fotografia”, due edifici storici di Milano che ospiteranno alcune mostre fotografiche: Palazzo Castiglioni di Confcommercio Milano e Palazzo Giureconsulti di Camera di Commercio di Milano.

La formula espositiva di Milano Photofestival 2018 prevede come sempre un’offerta fotografica di qualità che comprende autori affermati, professionisti di alto livello ma anche esordienti, mirando alla produzione di nuove idee oltre che alla diffusione dell’offerta esistente. Il programma dell’evento, che contribuirà a valorizzare la Milano PhotoWeek promossa dal Comune (4/10 Giugno 2018), sarà inoltre arricchito da un calendario di attività collaterali alle mostre, come workshop fotografici, incontri di approfondimento, laboratori, letture portfolio e performance. Il catalogo cartaceo di Photofestival, stampato in versione bilingue italiano/inglese, sarà distribuito negli spazi espositivi e nei luoghi più importanti della diffusione culturale milanese. Maggiori info su www.milanophotofestival.it.

In copertina: Alessandro Rizzi – South of the Border West of the Sun