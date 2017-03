Photofestival Milano 2017: due mesi di foto d’autore, eventi, date e programma

Torna a Milano Photofestival, con l’edizione 2017 che si terrà dal 20 aprile al 20 giugno. Un’edizione ricca di novità in cui si inscrive anche la prima Photo Week milanese. Se ancora non lo conoscete Photofestival è il circuito espositivo annuale dedicato alla fotografia d’autore promosso da AIF – Associazione Italiana Foto & Digital Imaging, ormai giunto alla 12a edizione.

Una serie di 130 mostre gratuite diffuse negli spazi espositivi della città e dell’hinterland meneghino, tantissimi appuntamenti che ravvivano il ventaglio culturale cittadino. Tanti gli ospiti, anche di livello internazionale, che interverranno a vario titolo presso la manifestazione. Milano mostra la sua ambizione; non limitarsi al già prestigioso ruolo di tempio della moda, del business e del design, bensì allargare all’ambito artistico la sua influenza.

Oltre al ruolo centrale che avranno, in qualità di location, i palazzi storici di Milano quali il Palazzo Giureconsulti, Palazzo Turati, Palazzo Bovara, Palazzo Castiglioni, non mancheranno nemmeno allestimenti periferici o in luoghi non istituzionalmente considerati “museali”. Il programma dell’evento, che includerà anche un calendario di conferenze, incontri, dibattiti e proiezioni, sarà presto disponibile su milanophotofestival.it.