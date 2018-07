Peugeot offerte di lavoro, ecco le nuove opportunità automotive: quali sono le posizioni aperte?

Peugeot espanderà la gamma della 508 con una versione ibrida plug-in. La vettura dovrebbe arrivare sul mercato il prossimo anno. Secondo quanto riporta Autocar, al motore turbo da 1.6 litri che muove le ruote anteriori ne verrà accoppiato uno elettrico all’asse posteriore. Il motore a combustione tradizionale dovrebbe produrre approssimativamente 200 cavalli. Quello elettrico ne dovrebbe aggiungere 100, alimentato da batterie agli ioni di litio sistemate sotto il bagagliaio. L’autonomia in modalità esclusivamente elettrica sarà attorno ai 50 km. Intanto, arrivano ottime notizie per chi è alla ricerca di una posizione lavorativa nel mondo automotive.

Peugeot posizioni aperte: ecco tutte le info

Peugeot parte di Groupe PSA, gruppo industriale attivo nel settore dal 1976 e a cui appartengono anche i marchi Citroën, DS, Opel e Vauxhall Motors. Attualmente lavorano per il gruppo oltre 200.000 dipendenti. Dunque, Peugeot offre nuove opportunità nell’industria automobilistica. Il celebre marchio francese di autovetture è alla ricerca di personale da poter inserire nel proprio organico della sezione italiana. Le opportunità lavorative, per la maggior parte stage, sono sia in sede, sia nelle filiali.

Quali sono le posizioni aperte in Peugeot?

Come anticipato, il Gruppo, nello specifico per i marchio Peugeot, è alla ricerca di nuovo personale da poter inserire nell’organico già presente sia nella sede di Milano, sia in alcune filiali presenti nel territorio italiano. Molte posizioni consistono in stage con finalità di inserimento. Di seguito le posizioni aperte: