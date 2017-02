Peugeot 5008: prezzo e caratteristiche del nuovo SUV a 7 posti

Si chiama Peugeot 5008 il nuovo modello lanciato dalla celebre casa automobilistica del Leone che sostituisce l’omonima monovolume di medie dimensioni con la quale, però, condivide solo il nome. Ecco allora prezzo, caratteristiche e news di questo nuovo SUV a 7 posti.

Come Alfa Romeo, anche Peugeot sta rincorrendo i tempi offrendo al mercato – sempre più amante dei SUV – un nuovo crossover con però un nome già sentito. Si chiama infatti Peugeot 5008 il nuovo SUV del Leone che – sebbene già ordinabile – arriverà nelle concessionarie solamente a partire da maggio 2017. Per quanto riguarda il design, il nuovo crossover Peugeot a trazione anteriore riprende la praticità della monovolume nella seconda fila di sedili con poltrone scorrevoli longitudinalmente. Look accattivante anche all’esterno, soprattutto grazie al contrasto tra la carrozzeria, il tetto nero e le numerose cromature.

Non solo accattivante: Peugeot 5008 – che ha in comune la meccanica con la 3008 – sarà disponibile con motorizzazioni 1.2 turbo a tre cilindri da 131 cavalli e 1.6 turbo da 165 cavalli per quanto riguarda i motori a benzina. Al momento dell’uscita, però, l’offerta includerà anche due versioni a gasolio: la 1.6 da 120 cavalli e la 2.0 con 150 o 181 cavalli. Il prezzo, infine, partirà da 25.450 euro per arrivare ai 40.200 euro.

Credit: © Automobiles Peugeot