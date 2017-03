Peugeot 3008 è l’Auto dell’Anno 2017: grande giorno per il gruppo francese PSA

Si è chiusa in bellezza la giornata di ieri per il gruppo francese PSA: dopo aver portato a termine l‘acquisto di Opel da General Motors, infatti, il gruppo industriale è riuscito ad accaparrarsi anche un grande premio. La sua Peugeot 3008, infatti, è stata insignita con il titolo di Auto dell’Anno 2017.

Brutte notizie per tutti coloro che avevano sperato nell’Alfa Romeo Giulia: a vincere il titolo di Auto dell’Anno 2017 è stata invece Peugeot 3008, un SUV dalle altissime prestazioni che non manca però di un design ricercato ed elegante. Perfetto, insomma, sia per la città sia per strane più complesse. Anche quest’anno quindi – alla vigilia del Salone di Ginevra 2017 – si è svolta la cerimonia con cui è stata decretata l’Auto dell’Anno 2017: ad insignire Peugeot 3008 con il prestigioso premio è stata una giuria composta da 58 giornalisti, che ha assegnato al SUV francese ben 319 punti.

Delusione invece per il gruppo FCA che, con 296 punti, ha visto la sua Alfa Romeo Giulia posizionarsi seconda: terza classificata – con 197 punti – è stata invece la Mercedes Classe E. Peugeot 3008 con il titolo di Auto dell’Anno del 2017 ha segnato, oltre al successo, anche una svolta epocale: si tratta infatti del primo SUV insignito del prestigioso premio, segno inequivocabile del cambiamento in atto.

Credit: © Automobiles Peugeot