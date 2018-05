Pescia Street Food 2018: date e programma

Tornano tre giorni di gusto a Pescia: un grande appuntamento per gli appassionati della grande cucina su ruote: Pescia Street Food! 1, 2 e 3 giugno 2018 i food truck più belli, le migliori ricette e i cuochi più simpatici si danno appuntamento in Piazza Mazzini per tre giorni di festa. Ad organizzare l’evento l’Ente valorizzazione Città di Pescia e Comune di Pescia. Questi gli orari:

Venerdì 1 giugno dalle 17.00 alle 24.00

Sabato 2 giugno dalle 11.30 alle 24.00

Domenica 3 giugno dalle 11.30 alle 24.00

Pescia, cittadina toscana situata tra Pistoia e Lucca, lungo la vallata del torrente che le dà il nome, sarà la cornice dello Street Food Festival. La centralissima e bellissima Piazza Mazzini per tre giorni si popolerà di food truck provenienti da tutta Italia che proporranno i loro cibi di strada, ottima birra, sia artigianale che industriale, musica e intrattenimento per grandi e piccini. L’ingresso è libero!

Lo street food su ruote, con truck provenienti da tutta Italia, porterà nel centro della città un’offerta gastronomica unica. A portare in scena questo spettacolo culinario una selezione dei migliori cuochi con le loro cucine mobili, pronti a riempirle con la propria arte e simpatia. Street Food Festival è un evento attrattivo nella sua accogliente semplicità: offre ai visitatori buon cibo, un’atmosfera goliardica e profumata, che unisce e accomuna un pubblico di ogni fascia di età e dagli interessi più diversi. L’obiettivo della manifestazione è quello di presentare lo stato dell’arte della cucina di strada italiana e internazionale, la conoscenza di tradizioni gastronomiche varie, divertendosi a gustare piatti diversi in un clima di festa.