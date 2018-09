Pesci oroscopo Paolo Fox Settembre 2018: grande chiamata a metà mese

Il Pesci è l’ultimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Giove e Nettuno E’ un segno Femminile. Il suo elemento è l’Acqua, la qualità è Mutevole. Il suo colore è il verde; la pietra portafortuna è l’ametista e il giorno fortunato è il Giovedì. Il simbolo astrologico dei Pesci è rappresentato dalle code di due Pesci legate con una stringa. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dell’Acquario, dal 19 Febbraio al 20 Marzo.

Entro due mesi sarà possibile fare tanto. Chi ha un’attività o un ruolo di prestigio, soprattutto a metà mese potrà contare su una grande chiamata o su una opportunità per farsi valere. C’è chi finalmente esce fuori da una fase di crisi e tensione che è durata molto. Da Maggio scorso c’è stato uno sviluppo importante, e devi ancora abituarti. Questo è un cielo importante anche per chi vuole avere un figlio, per chi vuole convivere, sposarsi. Per chi vuole dimenticare una separazione d’amore, frequentando i luoghi giusti è difficile restar soli! Se ad Agosto non c’è stata grande complicità di coppia, si ritrova adesso la voglia di amare. E qualcuno è più motivato e più sicuro delle proprie emozioni, potrebbe fare una grande scelta entro la fine dell’anno. Sei molto in vista e qualcuno ti invidia. Attenzione a non fidarti di tutti.

In amore è arrivato il momento di apportare i cambiamenti che desideri da tempo. Sollecitate in positivo le tue stelle. Magari, se stai da tempo con una persona, non sopporterai altre dilazioni e gli chiederai di prendere una decisione in merito ad una convivenza o ad un matrimonio. Anche i rapporti più stanchi possono approfittare di questi influssi perché una verifica è necessaria, ma non è detto si arrivi alla chiusura. Entro la fine dell’autunno ci sarà una grande risposta da dare, una conferma d’amore. Al lavoro dovrai elaborare una nuova strategia che ti permetta di superare le ultime resistenze da parte di certe persone che hanno già cercato di metterti i bastoni tra le ruote. Ma cerca di non sparare nel mucchio e tieniti care le persone che possono aiutarti. E’ un momento di forza: tutti quelli che possono avere consensi tra Settembre e Ottobre saranno più che soddisfatti.