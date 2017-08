Pesci oroscopo Paolo Fox settembre 2017: molte occasioni lavorative, mese piatto per l’amore …

Hai alcuni pianeti in opposizione, la tua forma fisica è da curare. Stress. Settembre è impegnativo e proprio per questo non bisogna premere troppo sull’acceleratore. Attento alle piccole circostanze che potrebbero innervosire e alle distrazioni facili nell’ultima settimana del mese. In generale, comunque, stai per entrare in una fase migliore.

Anche se bersagliato da aspetti particolari per tutto il corso del mese, il tuo cielo è sempre più attivo, ci saranno molti stimoli e occasioni. Chi decide di cambiare lavoro potrebbe avere qualche dubbio all’inizio, ma siamo alle porte di un periodo utile. Ci saranno esperienze particolari, per qualcuno soltanto una riconferma, un premio rispetto al lavoro fatto negli ultimi mesi.

Per l’amore, invece, è un mese piatto. Questo però non è un problema: evidentemente le scelte sentimentali più importanti sono già state fatte. Hai bisogno di un periodo di riflessione, le decisioni che contano possono essere prese con un po’ di ritardo, ma nulla che possa bloccare i grandi eventi previsti ad ottobre. Hai poca energia fisica ma tantissima forza mentale per cercare di risolvere un problema di coppia. Occhio alle discussioni per motivi banali; sii cauto nei giorni più pesanti, dal 18 al 24 non saranno pochi quelli che dovranno affrontare una piccola crisi di famiglia o un confronto.