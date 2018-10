Pesci oroscopo Paolo Fox Ottobre 2018: qualcuno sarà tentato da una piccola o grande trasgressione

Il Pesci è l’ultimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Giove e Nettuno E’ un segno Femminile. Il suo elemento è l’Acqua, la qualità è Mutevole. Il suo colore è il verde; la pietra portafortuna è l’ametista e il giorno fortunato è il Giovedì. Il simbolo astrologico dei Pesci è rappresentato dalle code di due Pesci legate con una stringa. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dell’Acquario, dal 19 Febbraio al 20 Marzo.

Tu sei sempre molto convinto di quello che desideri, ma fai attenzione ai tradimenti che possono sempre fare male. Se hai un ascendente Ariete o Bilancia, e qualcuno negli ultimi mesi ti ha detto che avresti fatto bene a cambiare, sappi che ha sbagliato, che ti ha detto quelle cose solo ed esclusivamente per mettersi in luce accanto a te. Se sei insoddisfatto in amore, devi cercare di riavvicinarti; più famiglia e meno lavoro! E’ chiaro che stai cercando di mediare, ma tra Novembre e Dicembre, alcuni accordi o situazioni di lavoro potrebbero cambiare o interrompersi. Questioni di quote tra soci o questioni fra ex, andranno risolte al più presto, possibilmente entro la fine di questo Ottobre. Così come eventuali dispute legali o problemi rimasti in sospeso da tempo.

Appena possibile cerca di trovare qualche diversivo da vivere col tuo amore. Un viaggio lontano dalle cose di tutti i giorni, sarebbe un modo per ritrovare l’intimità dei primi tempi. Questo periodo ti invita a ritrovare il piacere delle piccole cose, di quei momenti di abbandono e di intimità, anche in famiglia e nell’attività. Qualcuno sarà tentato anche da una piccola o grande trasgressione. Sul lavoro le questioni di tutti i giorni vanno amministrate con molta saggezza. In questo momento puoi osare a metà e solo se sei sicuro. La professione indipendente è in cambiamento, e questo potrebbe creare qualche dubbio. E’ come se dovessi ripartire da zero. Attenzione, cerca di evitare spese eccessive soprattutto nel fine settimana. Ora sei finalmente riuscito a prendere le redini della tua vita in mano!