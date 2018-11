Pesci oroscopo Paolo Fox Novembre 2018: fai piazza pulita di chi non ti interessa più

Il Pesci è l’ultimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Giove e Nettuno E’ un segno Femminile. Il suo elemento è l’Acqua, la qualità è Mutevole. Il suo colore è il verde; la pietra portafortuna è l’ametista e il giorno fortunato è il Giovedì. Il simbolo astrologico dei Pesci è rappresentato dalle code di due Pesci legate con una stringa. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dell’Acquario, dal 19 Febbraio al 20 Marzo.

Questo mese di Novembre è un po’ particolare. Già da qualche mese, infatti, stai facendo piazza pulita di tutte quelle situazioni che non i interessa più vivere. Così non possiamo escludere fatica, un po’ di tensione, forse cambiamenti di lavoro, novità che possono essere state determinate dalla tua volontà o addirittura dal destino. In amore ci sono molte perplessità. Le coppie che hanno già discusso dovranno stare attente perché ora si decide sul futuro sentimentale. Chi è solo preferirà stare a guardare. I tradimenti sono un mezzo per vendicarsi in coppia di qualche torto vissuto nel passato. Ma nulla di più!

Senti il partner freddo o lontano da te, una sensazione che tornerà soprattutto sabato sera. Quelli che ancora non hanno trovato la persona giusta son ancora più pensierosi! Innanzitutto bisogna smetterla di pensare che il mondo ce l’abbia con te: sei una persona dotata di una sensibilità eccezionale e forse te la prendi troppo per gli eventi che capitano attorno a te. Sul lavoro revisioni di accordi e scontri, magari con un altro Pesci. Non ci sono stelle così forti da far pensare a grandi e importanti novità. Le uniche posizioni planetarie davvero eccezionali riguardano il settore finanze, questo vuol dire che, a seconda delle tue possibilità e del lavoro che svolgi, ci sarà l’occasione per guadagnare qualche soldo in più. La situazione astrologica è decisamente convincente. Concediti più ore di sonno nelle giornate tese di fine settimana. La ta attività non deve essere troppo frenetica.