Pesci oroscopo Paolo Fox Maggio 2018: sei l’ago della bilancia, attrazione con il Capricorno

Il Pesci è l’ultimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Giove e Nettuno E’ un segno Femminile. Il suo elemento è l’Acqua, la qualità è Mutevole. Il suo colore è il verde; la pietra portafortuna è l’ametista e il giorno fortunato è il Giovedì. Il simbolo astrologico dei Pesci è rappresentato dalle code di due Pesci legate con una stringa. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Pesci dal 19 Febbraio al 20 Marzo.

Pesci: sei l’ago della bilancia, novità a fine Maggio

Un oroscopo migliore!I vantaggi son tangibili: chi vuole avere un figlio o fare fin da adesso progetti per la seconda parte del 2018, deve agire. Ecco perché possiamo immaginare che non tanto la prima, quanto la seconda parte di Maggio porti novità. Ad esempio, se attendi una convalida per un lavoro, delle informazioni importanti o se devi portare avanti un esame, una prova, nell’ultima parte del mese avrai più energia e più forza, e potrai eccellere in una sfida. Per quanto riguarda l’amore, non ci sono più quelle tensioni registrate ad Aprile. Se una storia si è interrotta, credo che sarà meglio andare oltre. Gli ex non devono influire nella tua vita. Se il tuo cuore è solo, Maggio porta qualcosa in più ma devi volere una nuova storia, la devi cercare. Sei tu l’ago della bilancia. Cura il fisico perché negli ultimi due mesi ti sei sfruttato molto.

Pesci: attrazione con Capricorno

Se sei libero da vincoli da impegni, ti consiglio di guardarti attorno. Non si esclude attenzione e attrazione per alcuni segni particolari. Col Capricorno potresti fare progetti, col Cancro, dopo una certa agitazione si trova il modo di fare pace. Se hai discusso per problemi futili e soprattutto se ci sono stati problemi nei primi mesi di quest’anno, allora bisogna cominciare a guardare al futuro con più entusiasmo. Dal punto di vista professionale rispetto al passato ora sei molto più contento. Quelli che hanno deciso di mettersi in gioco non sbagliano, i nuovi progetti decollano e porteranno ulteriori vantaggi nell’immediato futuro!