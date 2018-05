Pesci oroscopo Paolo Fox Maggio 2018: l’amore non va affatto bene, tensioni

Il Pesci è l’ultimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Giove e Nettuno E’ un segno Femminile. Il suo elemento è l’Acqua, la qualità è Mutevole. Il suo colore è il verde; la pietra portafortuna è l’ametista e il giorno fortunato è il Giovedì. Il simbolo astrologico dei Pesci è rappresentato dalle code di due Pesci legate con una stringa. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dell’Acquario, dal 19 Febbraio al 20 Marzo.

Un oroscopo migliore! I vantaggi sono espliciti; chi vuole avere un figlio o fare fin da adesso progetti per la seconda parte del 2018, deve agire. Ecco perché possiamo immaginare che non tanto la prima, quando la seconda parte di Maggio porti novità. Ad esempio, se attendi una convalida per un lavoro, delle informazioni importanti o se devi portare avanti un esame, una prova, nell’ultima parte del mese avrai più energia e più forza e potrai eccellere in una sfida. Per quanto riguarda l’amore, non ci sono più quelle tensioni registrate ad Aprile. Se una storia si è interrotta, sarà meglio guardare oltre. Gli ex non devono influire sulla tua vita. Se il tuo cuore è solo, Maggio porta qualcosa in più ma devi volere una nuova storia, la devi cercare. Sei tu l’ago della bilancia. Cura il fisico perché negli ultimi due mesi ti sei sfruttato molto.

In amore questo periodo crea disagio nella coppia, limita il desiderio. Meglio dunque evitare scontri e polemiche che possono essere causate anche da questioni pratiche e finanziarie all’interno della famiglia. Se nel corso degli ultimi mesi ci sono stati conflitti d’amore, è possibile che Maggio crei ancora una volta qualche momento di tensione. Oppure c’è lontananza per gli impegni di uno dei due. Al lavoro ancora una volta le stelle ti spingono a parlare, lanciare le tue idee, a proporti ad una persona che conta per realizzare la tua idea, una tua ambizione nel giro di poco tempo. Entro pochi mesi, infatti, è previsto un magnifico risultato, un’opportunità in più grazie ai contatti che hai saputo impostare e portare avanti negli ultimi tempi. Il successo ti renderà sicuro, avrai conferme ed aiuti. Trasferimenti possibili.