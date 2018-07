Pesci oroscopo Paolo Fox Luglio 2018: certe coppie rischiano la crisi, ecco perché

Il Pesci è l’ultimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Giove e Nettuno E’ un segno Femminile. Il suo elemento è l’Acqua, la qualità è Mutevole. Il suo colore è il verde; la pietra portafortuna è l’ametista e il giorno fortunato è il Giovedì. Il simbolo astrologico dei Pesci è rappresentato dalle code di due Pesci legate con una stringa. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dell’Acquario, dal 19 Febbraio al 20 Marzo.

In questo periodo potrai contare su soluzioni inaspettate, resti l’ago della bilancia. Per quanto riguarda il successo personale, può arrivare più o meno a seconda di quello che hai fatto e seminato nel corso degli ultimi mesi. Entro la prima metà del mese potresti ricevere delle chiamate, forse qualcuno ha già ricevuto un nuovo incarico. Se negli ultimi due anni hai cambiato vita ora sei più contento, puoi pensare ad una crescita o anche ad una ‘decrescita’ serena, dipende da quello che desideri. Senti che devi trasformare qualcosa, devi capire quali sono le persone davvero sincere. Ora sai perfettamente quali sono le tue qualità migliori. Ma il lavoro chiama, gli obblighi sono tanti, le responsabilità raddoppiano. Dunque, nella seconda parte di Luglio, se hai il partner giusto al fianco non ci saranno grandi crisi perché capirà la tua situazione. Tuttavia, se hai un ex insofferente alle calcagna o un partner troppo esigente, si rischia la crisi. Cerca quindi di non scaricare una certa agitazione maturata nell’ambito del lavoro in amore, perché sarebbe un peccato buttare all’aria certi grandi progetti, specie coi segni Capricorno, Scorpione e Cancro.

Intorno al terzo fine settimana del mese possono presentarsi cambiamenti inaspettati e radicali. Certe situazioni che non andavano bene ora possono mostrare ulteriormente la corda, il loro dato debole. Evita di chiedere troppi pareri e di sfogarti in giro. Non lasciare che gli altri si interessino troppo della tua storia d’amore, e cerca invece di maturare idee personali che possano anche darti la forza di cambiare le cose. Sul lavoro non bisogna fare troppo i difficili con le proposte che arriveranno. Le stelle nella vita professionale sono ottime per chi da poco ha un nuovo ruolo. Le questioni professionali vanno avanti con grande fermezza. Questo Luglio può rivelarsi decisivo anche per quanto riguarda le buone nuove proposte da avanzare. Tutto quello che nasce nel corso di questo periodo è favorevole, ma bisogna sempre ricordare che talvolta mancano risorse ed energie. Viaggi stancanti.