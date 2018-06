Pesci oroscopo Paolo Fox Giugno 2018: mantieni la calma, ecco con quali segni zodiacali

Il Pesci è l’ultimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Giove e Nettuno E’ un segno Femminile. Il suo elemento è l’Acqua, la qualità è Mutevole. Il suo colore è il verde; la pietra portafortuna è l’ametista e il giorno fortunato è il Giovedì. Il simbolo astrologico dei Pesci è rappresentato dalle code di due Pesci legate con una stringa. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dell’Acquario, dal 19 Febbraio al 20 Marzo.

Amore – Ha un bel cielo dalla tua parte! Sarà più facile impostare eventuali rapporti che si sono interrotti e soprattutto vivere con maggiore trasporto tutti i legami affettivi. Evita scontri diretti con chi sei in contrasto per ragioni più o meno valide. In questo momento è necessario mantenere la calma soprattutto se hai a che fare con Bilancia e Cancro, segni che avranno maggiore conflittualità nei tuoi confronti. Raccomando molto tratto e diplomazia anche nei rapporti con i parenti che vivono lontano da te. Non devi ingigantire nessun contrasto, ricorda che i conflitti possono generare la voglia di lanciare sfide a tutti.

Lavoro – La situazione economica, nonostante oscillazioni, è in recupero a seconda delle tue potenzialità. Le attività indipendenti possono risultare faticose ma sei tu l’ago della bilancia. Questo è particolarmente vero soprattutto se parliamo di lavori di contatto, comunicazione. Quindi, non legarti alla monotonia di un impiego fisso. Non è assolutamente bloccata la sfera delle relazioni sociali, in cui molti eccellono. Imposta oggetti per nuove società d’affari, per nuovi incarichi che molto presto porteranno soddisfazione. In particolare, le nuove collaborazioni saranno molto produttive. Avrai bisogno di un piccolo aiuto per dormire, cerca di rilassarti!

Venere torna in aspetto buono anche se la stanchezza si fa sentire. D’altronde, nel corso delle ultime settimane c’è chi si è dovuto occupare molto della famiglia, chi è sposato o convive è stato particolarmente in pena per il partner. E’ un mese importante per gli studenti che possono superare un esame o essere pronti per un grande salto. Giove favorevole aiuta le coppie che recentemente hanno vissuto una crisi, potranno scegliere se continuare o no. Il fascino torna prepotente e le prime due settimane del mese sono le migliori per farti notare. Ci sarà voglia di novità in amore, ma solo nel caso in cui una relazione già presente non sia più considerata idonea. Voglia di famiglia, intimità, amore. L’ambizione non paga, ecco perché anche quelli che sono molto attenti alla crescita professionale, dovranno regalarsi più tempo per amare. Progetti importanti da condividere con Capricorno e Scorpione.