Pesci oroscopo Paolo Fox Dicembre 2018: ti sentirai molto irrequieto …

Il Pesci è l’ultimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Giove e Nettuno E’ un segno Femminile. Il suo elemento è l’Acqua, la qualità è Mutevole. Il suo colore è il verde; la pietra portafortuna è l’ametista e il giorno fortunato è il Giovedì. Il simbolo astrologico dei Pesci è rappresentato dalle code di due Pesci legate con una stringa. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dell’Acquario, dal 19 Febbraio al 20 Marzo.

Vorresti cambiare ma non sai dove andare! In questo periodo pare propri che nulla ti soddisfi! Oltretutto, se hai sottoscritto un patto almeno fino alla metà del prossimo anno, allora davvero non puoi agire come desideri. C’è da discutere dei tuoi impegni con una persona, un nuovo capo, un nuovo riferimento. Chi ha avuto un blocco nel lavoro ora ha i giusti aiuti per superarlo. Venerdì 21 potrebbe esserci un forte contrasto in casa o nella tua vita privata. Per chi è solo Dicembre porta emozioni part-time, attrazioni fisiche improvvise che a metà mese o attorno al 23 potranno prendere quota. E anche un pizzico di fortuna può arrivare sotto l’albero, specialmente nei giorni 23, 24 e 31 Dicembre. I nuovi amori sono interessanti e Dicembre può portare occasioni per chi vuole emozionarsi. Meglio allargare il giro delle conoscenze.

Poiché sei una persona che si chiude a riccio senza dare al partner la possibilità di capire ed aiutarti (tu stesso impieghi tempo per decifrare i tuoi malumori), cerca di fare attenzione soprattutto nelle giornate di inizio settimana che sembrano le più tese e complicate: ti sentirai molto irrequieto e in vena di grandi riflessioni in tema d’amore. Sul lavoro il periodo ti protegge e riesce a farti vincere ogni battaglia! Potresti presto doverti misurare con un capo. I disegni del cielo in tema di lavoro sono molto positivi per quello che ti riguarda; sono favorite le attività pratiche e tutti i lavori legati all’impresa, alle capacità personali. Non è questo il periodo migliore per strafare, la tranquillità è meta lontana!