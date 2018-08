Pesci oroscopo Paolo Fox Agosto 2018: parola d’ordine ‘recuperare serenità’, proposte in arrivo

Il Pesci è l’ultimo segno dello Zodiaco. E’ governato da Giove e Nettuno E’ un segno Femminile. Il suo elemento è l’Acqua, la qualità è Mutevole. Il suo colore è il verde; la pietra portafortuna è l’ametista e il giorno fortunato è il Giovedì. Il simbolo astrologico dei Pesci è rappresentato dalle code di due Pesci legate con una stringa. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi dell’Acquario, dal 19 Febbraio al 20 Marzo.

Questo mese di Agosto toglie qualche dubbio, soprattutto in amore. Perché Luglio è stato un mese di grande confusione; qualcuno si è vendicato delle disattenzioni del partner, magari inconsciamente, dando spazio ad amori e passioni trasgressive. E chi invece non ha potuto amare quanto avrebbe voluto, forse per colpa del troppo tempo dedicato al lavoro. Devi fare ammenda! Attorno al giorno 27 potresti ricevere una proposta importante: sarà la fine del mese a regalarti maggiore serenità anche nei confronti della famiglia. Segui sempre con molta attenzione le questioni di carattere legale, specie se ci sono separazioni in corso da tempo. Al tempo stesso, in amore non sottovalutare l’importanza di una persona Capricorno o Toro. La parola d’ordine è: recuperare serenità! Anche guardare un tramonto, stare in riva al mare o in montagna fissando l’orizzonte, è per te fonte di grande benessere. Non dimenticare il tuo animo romantico, di tanto in tanto va nutrito.

In amore è il momento di recuperare un rapporto o di fare delle richieste ben precise. Ottime le stelle delle giornate 13 e 14. Saranno giornate di grande interesse per chi vuole farsi avanti in amore. L’importante, però, è sapere che anche chi è solo da tempo può contare su di un’occasione in più. Non pensare al passato e cerca di farti avanti. Le complicità aumentano. Al lavoro con questo cielo favorevole si possono fare grandi cose. Non devi fermarti! Se hai fatto delle richieste in passato, ora può arrivare una buona proposta. Certe cose possono essere modificate subito e con qualche esame sarà vinto. Non manca la capacità di concentrazione. Gli studenti devono riflettere bene e valutare con molta attenzione nuove strade e nuovi percorsi. Per chi ha lavorato bene nel passato, ci sono piccole ricompense in arrivo. Nuovi percorsi, nuovi programmi.