Persone più potenti del mondo: Forbes stila la classifica dei magnifici 20

Chissà quante volte vi siete chiesti chi siano le persone più potenti del mondo, Forbes ha stilato la classifica del 2016, ecco i nomi. Al ventesimo posto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, diciannovesimo posto per Jamie Dimon – CEO JpMorganChase – mentre al diciottesimo si piazza il Grand Ayatollah dell’Iran. Diciassettesimo è Carlos Slim Helu del Grupo Carso, mentre al sedicesimo troneggia il re Salam, sovrano dell’Arabia Saudita.

Quindicesimo posto per colui che detiene il titolo di terzo uomo più ricco del mondo: Warren Buffet, mentre quattordicesimo è il CEO di Amazon: Jeff Bezos. La prima donna dopo questa predominanza maschile guadagna il tredicesimo posto, si tratta del primo ministro inglese Theresa May; mentre il primo ministro cinese – Li Keqiang – agguanta il dodicesimo gradino. Un italiano all’undicesimo posto: Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea. Decimo posto per il CEO di Facebook Mark Zuckerberg, mentre al nono lo precede Narendra Modi, primo ministro indiano.

All’ottavo posto troviamo il presidente di Alphabet, Larry Page; mentre al settimo si posiziona l’uomo più ricco del mondo: Bill Gates. Al sesto posto la seconda donna avvistata in classifica: Janet Yellen di Federal Reserve. Al quinto posto non poteva mancare l’amatissimo Papa Francesco, mentre quarto si posiziona Xi Jinping, segretario del Partito Comunista cinese. Veniamo al podio con la medaglia di bronzo per Angela Merkel, la cancelliera tedesca, mentre l’argento è per il Tycoon Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti d’America. Chi manca in questa classifica? Chi è il grande assente? Vladimir Putin, Presidente russo, è l’uomo più potente del mondo.