Personalizzare i gioielli: la moda d’autunno

Nel mondo degli accessori preziosi, per esempio, per fare da contrasto ai colori grigi che si prospettano nei prossimi mesi, si Ë pensato a una linea di gioielli e bijoux che sia molto colorata ed appariscente, ma soprattutto personalizzabile.

Ciondoli, collane, anelli, si punta al personalizzabile e al vintage. E’ infatti palese che in molti si siano ispirati ad una moda anni Ottanta rivisitata. Forme geometriche, colori bizzarri, uno stile che tutto sommato non dispiace.

Per tutte le tasche e per tutti i gusti è possibile trovare quasi ovunque gioielli che rispettino il trend di questa stagione. Tra collane lunghe, orecchini sgargianti e spille per abiti ritornate incredibilmente di moda, c’è l’imbarazzo della scelta.

Gioielli personalizzati: la proposta di Breil

Breil ha lanciato – in virtù della moda 2018 – la collezione Breil Stones. Una proposta interessante perché permette di abbinare diverse tipi di pietre a diversi tipi di gioiello. La scelta è molto ampia e spazia da orologi, a collane, a bracciali, accessori ai quali è possibile abbinare pietre di qualsiasi tipo e intercambiarle grazie ad un sistema magnetico che “fissa” le pietre al gioiello.

Sul sito è possibile farsi un’idea cliccando su Crea il tuo gioiello Breil Stones e scegliendo tra i diversi tipi di supporto e le forme di pietre proposte, in modo da adattarle perfettamente a ogni tipo di look e al proprio abbigliamento preferito.

Orecchini di tendenza Autunno 2018

Come accennato qualche riga più in su c’è grande attenzione sui modelli di orecchini di questa stagione. Pendenti molto lunghi, cerchi molto grandi, orecchini con ciondoli che trent’anni fa erano simbolo di trasgressione: gli stilisti rivedono i vecchi miti per adeguarli a questa stagione.

Interessanti le proposte attualmente in commercio come quelle di Zara e Stradivarius che propongono pendenti molto lunghi con pietre colorate o con strass. Gli orecchini con il pendente a forma di croce indossati da Madonna negli anni Ottanta tornano di moda e all’epoca fecero scalpore. Di tendenza anche orecchini molto grandi a forma di rettangolo, dai colori bianco-rosato al colore blu.

Collane multifilo personalizzabili: una scelta giusta

Nonostante le collane multifilo siano un vezzo particolarmente estivo, visto il ventaglio di forme e colori che creano, quest’anno il loro utilizzo si allargherà fino alla stagione autunnale. La sfida Ë molto interessante: riusciranno collane fioreali e dai colori accesi a sfondare anche nella stagione dei colori caldi?

I grandi stilisti contemporanei hanno pensato a diverse linee di collane con fantasie diverse ad ogni filo. o a collane che hanno la stessa fantasia ma in forme e colori diversi a seconda del filo su cui vengono poggiati i ciondoli.

Queste collane particolari possono essere indossate con vestiti di colori caldi a tinta unita oppure in alternativa su vestiti con fantasie diverse e molto colorati. Per gli altri tipi di look è consigliabile guardare alle collane lunghissime minimal con un ciondolo appariscente. E’ la scelta migliore in caso di outfit molto più eleganti e studiati.