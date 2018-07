“Ma perché è sempre con Fedez?” Ecco chi è Sergio Mocchetti, protagonista delle stories di Fede e Chiara

C’è sempre un uomo nelle stories di Fedez e Chiara Ferragni, ma soprattutto del primo. Al fianco di Federico Lucia, rapper milanese, neo-papà, c’è da un anno e mezzo tale Sergio Mocchetti. Si tratta di uno dei personaggi che fa parte della tribù di Fedez, fratello di Luca Mocchetti – bodyguard del rapper -, ed entrato all’interno della Newtopia – casa discografica di Fedez e J-Ax – ormai da un anno e mezzo. Ma qual è il suo ruolo? Si fa soprannominare il PA, ovvero il Personal Assistant di Federico. Il rapporto tra i due è così intimo che, addirittura, Sergio è volato più volte a Los Angeles per affiancare l’amico e datore di lavoro. Ma cosa sappiamo sul suo conto? (Continua a leggere dopo la foto)

Chi è Sergio Mocchetti, il protagonista delle stories di Fedez e Chiara Ferragni? Ce lo chiediamo spesso in tanti, ma la risposta forse è più semplice di ciò che può apparire: del resto, si tratta di un assistente personale che cura gli interessi di Federico Lucia. Ne cura anche la comunicazione, a quanto pare. È lui, infatti, a riprendere durante le giornate, gli scorci di vita di Federico e Chiara: con il piccolo Leone, quando Fedez si allena sul terrazzo del nuovo attico di City Life, quando è in giro, quando è a fare dj-set. I due sono davvero inseparabili.

Sull’età, altezza o peso di Sergio Mocchetti si sa davvero molto poco: l’unica pagina pubblica che possiamo rinvenire sul web è quella di LinkedIn. Qui emerge un profilo professionale dove risulta l’impegno con la Newtopia da circa due anni. E ancora, è stato in passato anche un Tecnico Commerciale dove ha appurato le sue tecniche da social media e personal assistant. Su Instagram, però, il numero dei suoi seguaci è molto elevato, anche alla visibilità che gli viene concessa da un personaggio come Fedez. I numeri? Beh, ben 500k di follower. Niente male, per un semplice “PA”.